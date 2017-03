1. Beyonce makes teenage cancer patient’s dream come true with Facetime call.

Follow your favorite morning show on IG: @FernandoAndGreg

2. Demi Lovato responds to nude leak scandal.

Follow your favorite morning show on Twitter: @FernandoAndGreg

3. Twitter freaks out after Kristi Yamaguchi tells Nancy Kerrigan to ‘break a leg’.

Like your favorite morning show on Facebook: Fernando and Greg